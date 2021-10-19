В Минздраве прокомментировали временное приостановление оказания плановой медпомощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения

Пресс-служба Минздрава опубликовала официальный комментарий начальника главного управления организации медпомощи Минздрава Алексея Щербинского:

Минздравом издан новый приказ , которым временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения.

Речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, выполнении реабилитационной помощи, физиотерапевтических процедур, манипуляций во время пребывания в отделениях дневного пребывания.

Учитывая эпидемическую ситуацию, сегодня Минздраву представляется целесообразным поставить более жесткие рамки в работе амбулаторно-поликлинического звена. При этом приказом увеличивается время работы КТ-кабинетов в Минске. Это поможет повысить частоту выявления и обеспечит своевременную госпитализацию и оказание помощи пациентам с COVID-19. Кроме того, освобождая медиков от плановой помощи, мы увеличиваем количество контактных бригад на выездах.

Ситуация с коронавирусной инфекцией заставляет расставлять приоритеты. Плановая помощь актуальна, но больше - в стационарном звене. Например, для пациентов, которые были записаны на замену суставов или ещё на какие-то крупные операции. В этом плане ограничений сегодня нет. То есть, акцент мы делаем на амбулаторной помощи - в отношении тех пациентов, которые могут какое-то время подождать. Важно помнить, что поликлиники в основном работают как красные зоны. Поэтому мы сейчас приостанавливаем оказание плановой медицинской помощи, чтобы оградить здоровых людей от дополнительных рисков инфицирования.