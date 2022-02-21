В минувшее воскресенье футболисты «Белшины» провели очередной товарищеский матч

В минувшее воскресенье в рамках предсезонной подготовки футболисты «Белшины» провели очередной товарищеский матч. В футбольном манеже Гомеля «красно-черные» одержали победу над солигорским «Шахтером» со счетом 3:2.

После встречи впечатлениями поделился главный тренер нашего клуба Альберт Рыбак:

– Хороший спарринг, очень для нас полезный. Перед этим была проведена необходимая работа на сборе в Бресте, и сегодня я в целом ребятами доволен. Доволен их самоотдачей и проявленным настроем в этой контрольной игре. Эту атмосферу внутри команды нам необходимо сохранять.

– Альберт Владимирович, не за горами уже и начало чемпионата…

– Да, на 23 февраля у нас еще запланирована товарищеская встреча с могилевским «Днепром», в которой сыграют футболисты, у которых пока меньше игровой практики. Затем 26 февраля встречаемся с петриковским «Шахтером». Матчи пройдут дома, на стадионе имени Александра Прокопенко. После них будем готовиться непосредственно к первой официальной встрече чемпионата с «Рухом».

– А вторая встреча, согласно жеребьевке, на выезде с БАТЭ…

– «Рух», БАТЭ… Для нас нет разницы, с кем первая встреча, с кем вторая. Играть придется со всеми, и мы должны быть готовы к любому сопернику, никого не бояться!