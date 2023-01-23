В Минтруда рассказали о новой схеме расчета больничных

Изменения в схеме расчета больничных вступят в силу с 1 января 2024 года. Они будут направлены исключительно на улучшение. Подробнее о том, что изменится в оплате больничных, в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. ­

Министр подчеркнула, что сохранится норма по оплате больничных по уходу за ребенком в связи с болезнью, пособий по беременности и родам.

Одно из нововведений в схеме расчета больничных – привязка величины оплаты к стажу.

– Действующая норма с первого дня в течение 12 дней составляет 80% от заработка, а последующие дни – 100%. Сегодня мы привязались к стажу: если у тебя 10 лет и более, с первого дня ты получишь 100% от своей зарплаты, если менее 10 лет, то 80%, – объяснила Ирина Костевич.

Говоря о белорусах, которые имеют дополнительную работу, министр отметила:

– Предлагаем выплачивать больничный по основной работе, но база, с которой будет выплачиваться больничный, будет суммироваться по всем местам работы. Расчет от общей суммы, с которой уплачивали взносы, будет осуществлять фонд.

Ирина Костевич высказала мнение, что такие меры помогут избежать ошибок со стороны бухгалтерских служб.

Также с 6 до 18 месяцев увеличится период, с которого будет рассчитываться больничный.

По материалам СБ­