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Общество

В «Минскметрострое» создан цех по изготовлению изделий из природного камня

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В «Минскметрострое» создан цех по изготовлению изделий из природного камня

УП "Минскметрострой" создало цех по изготовлению изделий из природного камня. Предприятие получило все необходимые для работы сертификаты. Об этом сообщили в ГПО "Минскстрой".

Сейчас в цеху развернута работа по производству плит для облицовки станции метро "Неморшанский сад". В цеху изготовят более 3260 "квадратов" гранита для пола, стен и ступеней новой станции. Как заявили в ГПО "Минскстрой", предельно допустимое отклонение по толщине не более 1 мм. Цветовая гамма будет выполнена во всегда актуальной серо-черной классике.

Камень для работ поставляется в основном из России, но и возможности Глушковичского месторождения также рассматриваются. В организации отметили, что работа с камнем сродни ювелирной. Мощные машины с диаметром фрезы 3,5 м режут каменный блок на пласты, или слебы, определенной толщины, которые затем шлифуются, полируются и пилятся под размер.

По материалам belta.by.

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