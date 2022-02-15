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Спорт

В Минске прошел Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси

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В Минске прошел Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси

12-13 февраля в Минске проходил Кубок Европы по самбо среди мужчин и женщин на призы Президента Республики Беларусь.

В соревнованиях принимали участие 140 самбистов из 11 стран. Три бронзовые медали завоевали борцы нашего города, воспитанники тренеров Вадима и Нонны Жуковцов: Дмитрий Хохлов (в весовой категории свыше 98 кг), Анастасия Трищенко и Валерия Хрущёва (в категории свыше 80 кг).

В командном зачёте женская сборная Беларуси стала второй, пропустив вперед сборную России.

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