В Минске прошел Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси
44 0
12-13 февраля в Минске проходил Кубок Европы по самбо среди мужчин и женщин на призы Президента Республики Беларусь.
В соревнованиях принимали участие 140 самбистов из 11 стран. Три бронзовые медали завоевали борцы нашего города, воспитанники тренеров Вадима и Нонны Жуковцов: Дмитрий Хохлов (в весовой категории свыше 98 кг), Анастасия Трищенко и Валерия Хрущёва (в категории свыше 80 кг).
В командном зачёте женская сборная Беларуси стала второй, пропустив вперед сборную России.
также
-
В Минске прошел Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси
-
Серебряную медаль ОИ Анна Гуськова посвятила отцу
-
ФК «Белшина» предлагает сезонные футбольные абонементы на сезон Высшая лига 2022 года
-
Представители Могилевской области заняли второе командное место на Кубке и первенстве Беларуси по длинным метаниям
-
В Бобруйске презентовали пособие для родителей юных хоккеистов и провели семинар при поддержке ФХРБ и ЮНИСЕФ