Сегодня в Минске продолжится суд по делу «ТУТ БАЙ МЕДИА». Разжигание вражды и розни, организация и подготовка массовых беспорядков, действия во вред национальным интересам и уклонение от уплаты налогов.

Обвиняемых пятеро, но на скамье подсудимых двое: бывшие директор и главный редактор. Остальные – под поручительством, чем фигуранты не преминули воспользоваться и просто исчезли из страны. По совокупности им могут грозить длительные сроки лишения свободы.

В 2020 году информационный ресурс имел отношение к организации беспорядков. Обвинение касается и финансовых махинаций. Будучи резидентом Парка высоких технологий, компания получила налоговые привилегии, на которые не имела права.

В результате – ущерб государству в 3 миллиона рублей. Кроме этого, некоторые обвиняемые в интернете и социальных сетях писали ложь о должностных лицах, людях, выступавших за сохранение конституционного строя, а также распространяли сведения, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и причинение вреда национальной безопасности Беларуси. А еще создавали позитивные портреты тех, кто решился на госпереворот, координировали уличные марши и беглых.