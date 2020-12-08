В Минске BMW наехал на группу подростков

Инцидент произошел на ул. Центральной. Водитель BMW ехал со стороны Партизанского проспекта в направлении ул. Социалистической. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход он не уступил дорогу сразу троим пешеходам 2003 года рождения и совершил на них наезд. Подростки, к счастью, в основном отделались испугом, только у одного из них был диагностирован ушиб. По факту ДТП проводится проверка.