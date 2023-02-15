Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

В Минсельхозпроде рассказали, за счет чего удалось увеличить экспорт

6 0

В Минсельхозпроде рассказали, за счет чего удалось увеличить экспорт

За счет чего удалось увеличить экспорт продукции, рассказал на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко.

"Прирост экспорта белорусской сельхозпродукции по отношению к 2021 году произошел как за счет хорошо складывающейся в нашу пользу конъюнктуры рынка - роста цен, так и за счет увеличения объемных показателей по отдельным видам продукции. В среднем цены увеличились более чем на 30% на молочную продукцию и практически на 30% - на мясную", - сказал Вадим Шагойко.

Структура поставок изменилась в сторону реализации на экспорт высокомаржинальной продукции. "Мы стали больше продавать колбасных изделий, мясных консервов и продукции переработки. Немного уменьшилась поставка мяса - туш и полутуш, однако здесь мы выиграли именно в росте средних цен поставок", - подчеркнул замминистра.

По его словам, снижение поставок молочной продукции произошло из-за перенаправления сырья для производства высокомаржинальных продуктов. "Так, значительно увеличили экспорт масла и сыров. При этом отмечается снижение по молоку, сливкам и сметане в потребительской таре, которые изначально имели более низкую маржинальность", - резюмировал Вадим Шагойко.

По материалам belta.by.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿