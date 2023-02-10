В Минприроды обсудили предложения по сохранению водных ресурсов Беларуси

В Минприроды под руководством главы ведомства Андрея Худыка прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы для выработки комплексных предложений по сохранению водных ресурсов. К каким выводам пришли на мероприятии, сообщается на сайте министерства.

В ходе заседания члены межведомственной рабочей группы пришли к выводу, что Беларусь располагает достаточными запасами поверхностных и подземных вод. В Минприроды добавили:

– Проблем с уровнями грунтовых вод в целом по стране не наблюдается за счет установившегося тренда снижения объемов водоотбора и внедрения водосберегающих технологий. По влагозапасам в почвах Беларусь находится в более выгодных условиях по сравнению другими европейскими странами.

Вместе с тем прогнозируемые изменения атмосферного баланса и внутригодовое распределение (по сезонам года) речного стока влекут необходимость принятия действенных мер по решению ряда вопросов. Они связаны с поддержанием и регулированием уровенного режима в реках – предварительно должны быть определены все проблемные участки (места) для устройства гидротехнических сооружений и устройств, дана оценка возможных негативных последствий в результате их эксплуатации. Также речь о вопросах по теме своевременной поставки воды на сельскохозяйственные угодья с целью регулирования влагозапасов почв путем внедрения в практику мелиоративных систем преимущественно двойного регулирования (осушительно-оросительные).

– Поддержано предложение о необходимости разработки модельного примера (или вариантов) по сохранению влагозапасов и поддержанию уровенного режима с разными способами регулирования водных потоков с дальнейшей реализацией их на практике в виде отдельных пилотных проектов. Выработанные подходы в дальнейшем найдут отражение в формируемом межведомственной рабочей группой комплексе первоочередных мероприятий на 2023 год по совершенствованию сохранения водных ресурсов, – заключили в Минприроды.

СБ