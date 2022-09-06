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Общество

В Минприроды анонсировали экологическое мероприятие по уборке мусора «Мы заботимся»

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В Минприроды анонсировали экологическое мероприятие по уборке мусора «Мы заботимся»

В Минприроды анонсировали экологическое мероприятие по уборке мусора "Мы заботимся", сообщили в пресс-службе ведомства.

Республиканский центр экологии и краеведения при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Министерства образования в период с 26 сентября по 9 октября проведут республиканское экологическое мероприятие по уборке мусора "Мы заботимся".

"Мероприятие направлено на привлечение внимания молодежи к современной экологической ситуации в городах и районах Беларуси, воспитание бережного отношения к природе и на предотвращение попадания пригодных для переработки отходов в окружающую среду", - отметили в пресс-службе Минприроды.

Участниками могут стать команды обучающихся учреждений среднего специального и высшего образования.

Итоги экологического мероприятия подведут 21 октября 2022 г.

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