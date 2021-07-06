В Минобразования напоминают: зарегистрироваться на ЦТ в резервные дни можно со 2 по 9 июля
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Централизованное тестирование в резервные дни будет проходить в учреждениях образования, определенными Министерством образования. Об этом сообщается на сайте Республиканского института контроля знаний.
Представляем вашему вниманию перечень учреждений образования, в которых можно пройти централизованное тестирование в резервные дни:
- Белорусский государственный университет.
- Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет».
- Учреждение образования «Брестский государственный технический университет».
- Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет».
- Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого».
- Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно со 2 по 9 июля в пунктах регистрации.
Время начала ЦТ в резервные дни – 11.00.
Напомним, чтобы иметь возможность пройти ЦТ в резервные дни, у абитуриентов, должна быть уважительная причина, по которой они не смогли принять участие в централизованном тестировании в основные дни.
Для регистрации на участие в ЦТ абитуриент должен лично (или через законного представителя, при наличии всех документов согласно пункта 12 Положения о порядке организации и проведения ЦТ), посетить один из пунктов регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни (имея при себе документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия на ЦТ в основные дни).
Даты резервных дней – 14 и 16 июля (белорусский и русский языки) и 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).
Сроки выдачи абитуриентам сертификатов централизованного тестирования пунктом проведения централизованного тестирования в резервные дни – с 23 июля.