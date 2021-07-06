В Минобразования напоминают: зарегистрироваться на ЦТ в резервные дни можно со 2 по 9 июля

Централизованное тестирование в резервные дни будет проходить в учреждениях образования, определенными Министерством образования. Об этом сообщается на сайте Республиканского института контроля знаний.

Представляем вашему вниманию перечень учреждений образования, в которых можно пройти централизованное тестирование в резервные дни:

Белорусский государственный университет.

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет».

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет».

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет».

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого».

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно со 2 по 9 июля в пунктах регистрации.

Время начала ЦТ в резервные дни – 11.00.

Напомним, чтобы иметь возможность пройти ЦТ в резервные дни, у абитуриентов, должна быть уважительная причина, по которой они не смогли принять участие в централизованном тестировании в основные дни.

Для регистрации на участие в ЦТ абитуриент должен лично (или через законного представителя, при наличии всех документов согласно пункта 12 Положения о порядке организации и проведения ЦТ), посетить один из пунктов регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни (имея при себе документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия на ЦТ в основные дни).

Даты резервных дней – 14 и 16 июля (белорусский и русский языки) и 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сроки выдачи абитуриентам сертификатов централизованного тестирования пунктом проведения централизованного тестирования в резервные дни – с 23 июля.