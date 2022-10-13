В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60

Глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на нефть из РФ в районе $60 за баррель. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

По ее мнению, подобная цена будет достаточной для того, чтобы Россия смогла получать прибыль от добычи и продажи нефти. Министр также отметила, что Америка и дальше будет способствовать завершению разработки механизма введения лимита цен на нефть из России вместе с другими иностранными партнерами.

Ранее Соединенные Штаты выступили с инициативой о введении потолка цен на российскую нефть, данное предложение было поддержано странами "Большой семерки". Однако такие крупные потребители, как Китай, Индия, а также многие развивающиеся страны не присоединились к данной инициативе.

Накануне Владимир Путин, комментируя заявления о введении потолка цен, отметил, что Российская Федерация не будет поставлять энергоресурсы за рубеж вопреки собственным интересам. Глава России убежден, что страны Запада сегодня находятся не в том положении, чтобы диктовать свои условия в этом вопросе.