В Минэнерго рассказали о возможности строительства третьего энергоблока

«Первый этап работы – прогноз потребления электроэнергии в стране на перспективу. Второй момент – насколько это будет вписываться в работу энергосистемы. Для этого Беларусь должна выйти на определенный уровень потребления электроэнергии. Сейчас мы все изучаем, работаем с Минэкономики и НАН Беларуси для того, чтобы в ближайшее время разработать технико-экономическое обоснование, чтобы принять окончательное решение. Так что работа над этой задачей продолжается», – заявил заместитель министра энергетики.

Напомним, что ранее сообщалось о том, когда состоится предварительный запуск второго энергоблока. По словам Михаила Михадюка, сделать это планируется уже весной в марте-апреле нынешнего года.