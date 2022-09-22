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В Международный день мира в гимназии №2 прошла праздничная линейка «Мир ради будущего»

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В Международный день мира в гимназии №2 прошла праздничная линейка «Мир ради будущего»

Она состоялась 21 сентября. На торжественном мероприятии присутствовали Инна Новикова, председатель правления Ленинской районной организации ОО «Белорусский фонд мира», заместитель главы администрации Ленинского района, Ирина Каранкевич, директор гимназии №2, Ирина Роскач, директор Центра досуга и творчества Бобруйска, Наталья Кирпичева, заведующий сектором идеологический работы и по делам молодежи администрации Ленинского района, Павел Булатов, главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи администрации Ленинского района, Мария Политик, педагог-организатор гимназии №2, учащиеся и классные руководители.

Музыкальные композиции «Радуга желаний», «Песня мира» исполнила детская вокальная студия «ДО-МИ-СОЛЬКИ».

С ребятами пообщалась Инна Анатольевна. Она также вручила подарки детям, рожденным 21 сентября.

Под звон «Колокола мира», который традиционно звучит в этот день во всех странах, собравшиеся взялись за руки и, объединившись, загадали желание.

Завершением праздника стало выступление танцевальной студии «Лаборатория танца» с номером «Нарисуй этот мир».

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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