В Мексике моряки спасли собаку во время наводнения

Моряки, прибывшие в мексиканский штат Табаско ради спасения пострадавших от наводнения, выручили из беды в том числе и лабрадора. Они заметили, как пёс прижимался к стене и опирался на решётку окна, пытаясь остаться на плаву, и вытащили его из воды в лодку. Ролик опубликовали в фейсбуке мексиканского флота.

На видео обратил внимание местный житель Иван Эрнандес. Он назвал спасателей героями, призвал пожертвовать еду местным собакам и выложил видео, на котором лабрадора уносят в безопасное место.

Моряки также опубликовали фото лабрадора после спасения, где счастливого и обсохнувшего пса гладит представительница флота.

В середине ноября в южных мексиканских штатах Чиапас и Табаско прошли проливные дожди, из-за которых реки вышли из берегов, спровоцировав оползни. Из-за наводнения пострадали десятки тысяч домов. В Табаско утонули шесть человек, а в Чиапасе - более двадцати.