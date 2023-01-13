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Общество

В МЧС напомнили правила печного отопления

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В МЧС напомнили правила печного отопления

В МЧС напомнили правила печного отопления. Об этом сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"Чтобы в доме было тепло без угрозы вашей жизни и здоровью, не допускайте перекала печи. Даже в самые сильные морозы лучше топите печь несколько раз по 2 часа. Не забывайте о важности предтопочного листа, размеры его должны быть не менее 50 на 70 см. Чтобы вовремя обнаружить образовавшиеся трещины в дымоходе, его стоит побелить. Также очень важно его прочищать: обязательно перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в 2 месяца в период эксплуатации печи", - рассказали в МЧС.

Не следует оставлять топящуюся печь без присмотра. "И не доверяйте контроль за ней малолетним детям. Берегите себя и своих близких", - дополнили спасатели.

По материалам belta.by.

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