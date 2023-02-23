В марте ожидается снижение уровня заболеваемости ОРИ в Могилевской области – эпидемиолог

На сегодняшний день в Могилевской области отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Еженедельно заболевает чуть более 1% населения региона. Об этом сообщил заведующий отделом эпидемиологии Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович.

– Удельный вес детского населения в структуре заболевших составляет 65%, взрослого - 35%, - рассказал эпидемиолог. - В материале от пациентов с ОРИ, гриппоподобным заболеванием и тяжелой острой респираторной инфекцией выделяются вирусы гриппа А и В, парагриппа, респираторно-синтициальные, аденовирусы, продолжает регистрироваться и коронавирусная инфекция. Хочется отметить, что абсолютное большинство заболевших гриппом - не привиты против данной инфекции. Как правило, сезонная заболеваемость респираторными инфекциями длится с декабря по март. По результатам эпидемиологического анализа, в марте текущего года в регионе также ожидается снижение показателей заболеваемости ОРИ, как среди детского, так и взрослого населения.

По материалам mogilevnews.by.