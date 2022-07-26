В лесных массивах Могилевской области можно бывать свободно

Ограничения и запреты на посещения лесов введены в 25 районах Беларуси. Такие данные приведены на специальной карте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

По актуальной информации, в лесных массивах Могилевской, Минской и Витебской областей можно бывать свободно.

Ограничения введены в Гродненской области - в Ошмянском и Сморгонском районах. В Брестской области ограничения на посещения лесов сейчас действуют в семи районах. В частности, в Брестском, Жабинковском, Ивановском, Кобринском, Малоритском, Пинском и Столинском районах. В Гомельской области разрешено бывать в лесах Кормянского, Чечерского, Буда-Кошелевского, Светлогорского и Ветковского районов. В девяти районах данного региона введены ограничения, еще в семи - запрет на посещение лесных массивов.