В лесхозах Беларуси собрали более 615 тонн шишек
СБ 58 0
Это свыше 70 процентов от планового задания. Заготовка продолжается. При этом на переработку поступило 525 тонн лесосеменного сырья. Каждая четвертая шишка уже переработана. Об этом пишет СБ.
– Люди, далекие от отрасли, зачастую спрашивают, зачем мы это делаем. Отвечаем: вопреки стереотипам, леса, которые мы видим и которыми гордимся, на 80 процентов созданы руками нескольких поколений лесоводов. Из шишек мы получаем семена, из которых позже выращиваем посадочные материал высокого качества, – ввела в курс дела пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Мацкевич.
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