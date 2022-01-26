Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

В лесхозах Беларуси собрали более 615 тонн шишек

СБ 58 0

В лесхозах Беларуси собрали более 615 тонн шишек

Это свыше 70 процентов от планового задания. Заготовка продолжается. При этом на переработку поступило 525 тонн лесосеменного сырья. Каждая четвертая шишка уже переработана. Об этом пишет СБ

– Люди, далекие от отрасли, зачастую спрашивают, зачем мы это делаем. Отвечаем: вопреки стереотипам, леса, которые мы видим и которыми гордимся, на 80 процентов созданы руками нескольких поколений лесоводов. Из шишек мы получаем семена, из которых позже выращиваем посадочные материал высокого качества, – ввела в курс дела пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Мацкевич.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »