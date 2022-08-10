В лесах Могилевской области заблудилось 40 человек, троих до сих пор ищут

По данным МЧС на 10 августа, в Могилевской области в лесах заблудилось 40 человек, в том числе 4 детей.

Поиски трех человек в Быховском, Кличевском и Костюковичском районах продолжаются до сих пор.

Чтобы не заблудится в лесу, спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила:

- по возможности, не отправляйтесь туда в одиночку;

- обращайте внимание на погодные условия - в пасмурную погоду поход лучше отложить;

- надевайте удобную, непромокаемую, яркую одежду и обувь;

- обязательно возьмите с собой мобильный телефон с заряженной батареей!

- не лишним будет взять воду, лекарства, нож, еду, спички и свисток (его звук слышен за 2-3 километра);

- сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;

- если сами в лес идет ребенок, постоянно контролируйте его местонахождение, он должен быть в зоне видения, а также не забудьте и ему дать мобильный телефон с заряженной батареей!