В лесах Бобруйского и Осиповичского районов искали пропавших

Четырех заблудившихся искали спасатели в лесу 21 августа. По информации МЧС, сообщение о двух пропавших в лесном массиве возле д. Орсичи Бобруйского района поступило в 16.25. Около 18.00 работники МЧС пропавших 1995 г.р. и 1996 г.р. обнаружили.

В этот же день двух человек искали в Осиповичском районе. Мужчина 1982 г.р. и женщина 1983 г.р. заблудились в лесу возле д. Прудок. Через час пропавших обнаружили. В медицинской помощи никто из них не нуждался.