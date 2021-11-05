Все чаще на улицах Бобруйска можно видеть ребят с рюкзаками, которые отправляются в путешествия во все концы нашей голубоглазой родины. Но чтобы подготовиться к серьезному походу, необходимо многому научиться, многое понять. И в этом неоценимую помощь оказывает Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи. Неудивительно, что многие ребята свои первые шаги делают именно в этой туристской семье.
В этом году Центру исполнилось 55 лет, из них 53 – активно развивалось и набирало силу спортивное ориентирование. Годы бегут, а актуальность девиза, с которым путешествуют юные туристы, остается неизменной «В лес с компасом и картой – за здоровьем!».
Под этим девизом 30 октября прошли соревнования по спортивному ориентированию в рамках открытого первенства ГУО «Центр туризма краеведения и экскурсий детей и молодежи г, Бобруйска», в котором приняли участие объединения по интересам ГУО «ЦТКиЭ г. Бобруйска», ГУО "ЦДОДиМ "Росквит" г.Бобруйска", ГУО «Жлобинский районный центр туризма и краеведения детей и молодежи» и выпускники туристских центров «Бабраня», «Вандроунiк», клуба «Меридиан». На спортивном полигоне «Киселевичи» в этот день через стартовый городок прошли 123 участника. Ребята имели возможность «посмотреть на других и показать себя», закрепить навыки в ориентировании, а «первопроходцы» в группе OPEN – познакомиться с двухцветной призмой контрольного пункта и компасом.
Дистанции для каждой возрастной группы были индивидуальные, соперники – достойные. В соревнованиях принимали участие воспитанники - члены сборной Могилевской области по спортивному ориентированию, педагогов дополнительного образования Ирины Сергеевны Соколовой и Любови Владимировны Корзун. Так же высокие результаты показали воспитанники Ольги Сергеевны Чайцыной, Александра Николаевича Акулича и Кирилла Владимировича Кейзерова.
1 Место:
|Группа
|Женская
|Мужская
|10
|Коваленко Екатерина
|Логинов Сергей
|12
|Корзун Алиса
|Кулевский Павел
|14
|Петрова Екатерина
|Кобыляк Антон
|16
|Прокопчик Валерия
|Анищенко Алексей
|18
|Дивак Егор
|21
|Студнева Анастасия
|Амеличкин Василий
|41+
|Малевич Вячеслав
2 Место:
|Группа
|Женская
|Мужская
|10
|Ткачёва Маргарита
|Бобков Александр
|12
|Маленок Людмила
|Залеский Глеб
|14
|Толкачева Надежда
|Толкачев Андрей
|16
|Шиян Александра
|Толкачев Илья
|21
|Корзун Любовь
|Акулич Александр
|41+
|Климович Виталий
3 Место:
|Группа
|Женская
|Мужская
|10
|Асьмак София
|Русецкий Владимир
|12
|Кричко Ксения
|Дендобренко Владислав
|14
|Бунегина Влада
|Костылев Максим
|16
|Дудаль Дарья
|Котунов Владислав
|21
|Пименовская Марина
|Ерманок Вадим
|41+
|Баринов Константин
Елена КАСПАРОВА, педагог-организатор ЦТКиЭ