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Спорт

В лес с компасом и картой – за здоровьем!

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В лес с компасом и картой – за здоровьем!

Все чаще на улицах Бобруйска можно видеть ребят с рюкзаками, которые отправляются в путешествия во все концы нашей голубоглазой родины. Но чтобы подготовиться к серьезному походу, необходимо многому научиться, многое понять. И в этом неоценимую помощь оказывает Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи. Неудивительно, что многие ребята свои первые шаги делают именно в этой туристской семье.

В этом году Центру исполнилось 55 лет, из них 53 – активно развивалось и набирало силу спортивное ориентирование. Годы бегут, а актуальность девиза, с которым путешествуют юные туристы, остается неизменной «В лес с компасом и картой – за здоровьем!».

Под этим девизом 30 октября прошли соревнования по спортивному ориентированию в рамках открытого первенства ГУО «Центр туризма краеведения и экскурсий детей и молодежи г, Бобруйска», в котором приняли участие объединения по интересам ГУО «ЦТКиЭ г. Бобруйска», ГУО "ЦДОДиМ "Росквит" г.Бобруйска", ГУО «Жлобинский районный центр туризма и краеведения детей и молодежи» и выпускники туристских центров «Бабраня», «Вандроунiк», клуба «Меридиан». На спортивном полигоне «Киселевичи» в этот день через стартовый городок прошли 123 участника. Ребята имели возможность «посмотреть на других и показать себя», закрепить навыки в ориентировании, а «первопроходцы» в группе OPEN – познакомиться с двухцветной призмой контрольного пункта и компасом.

Дистанции для каждой возрастной группы были индивидуальные, соперники – достойные. В соревнованиях принимали участие воспитанники - члены сборной Могилевской области по спортивному ориентированию, педагогов дополнительного образования Ирины Сергеевны Соколовой и Любови Владимировны Корзун. Так же высокие результаты показали воспитанники Ольги Сергеевны Чайцыной, Александра Николаевича Акулича и Кирилла Владимировича Кейзерова.

 

1 Место:                   

                                   Группа
ЖенскаяМужская
10Коваленко ЕкатеринаЛогинов Сергей
12Корзун АлисаКулевский Павел
14Петрова ЕкатеринаКобыляк Антон
16Прокопчик ВалерияАнищенко Алексей
18 Дивак Егор
21Студнева АнастасияАмеличкин Василий
41+ Малевич Вячеслав

 

2 Место:

                                   Группа
ЖенскаяМужская
10Ткачёва МаргаритаБобков Александр
12Маленок ЛюдмилаЗалеский Глеб
14Толкачева НадеждаТолкачев Андрей
16Шиян АлександраТолкачев Илья
21Корзун ЛюбовьАкулич Александр
41+ Климович Виталий

 

3 Место:

                                   Группа
ЖенскаяМужская
10Асьмак СофияРусецкий Владимир
12Кричко КсенияДендобренко Владислав
14Бунегина ВладаКостылев Максим
16Дудаль ДарьяКотунов Владислав
21Пименовская МаринаЕрманок Вадим
41+ Баринов Константин

 

Елена КАСПАРОВА, педагог-организатор ЦТКиЭ

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