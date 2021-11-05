Все чаще на улицах Бобруйска можно видеть ребят с рюкзаками, которые отправляются в путешествия во все концы нашей голубоглазой родины. Но чтобы подготовиться к серьезному походу, необходимо многому научиться, многое понять. И в этом неоценимую помощь оказывает Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи. Неудивительно, что многие ребята свои первые шаги делают именно в этой туристской семье.

В этом году Центру исполнилось 55 лет, из них 53 – активно развивалось и набирало силу спортивное ориентирование. Годы бегут, а актуальность девиза, с которым путешествуют юные туристы, остается неизменной «В лес с компасом и картой – за здоровьем!».

Под этим девизом 30 октября прошли соревнования по спортивному ориентированию в рамках открытого первенства ГУО «Центр туризма краеведения и экскурсий детей и молодежи г, Бобруйска», в котором приняли участие объединения по интересам ГУО «ЦТКиЭ г. Бобруйска», ГУО "ЦДОДиМ "Росквит" г.Бобруйска", ГУО «Жлобинский районный центр туризма и краеведения детей и молодежи» и выпускники туристских центров «Бабраня», «Вандроунiк», клуба «Меридиан». На спортивном полигоне «Киселевичи» в этот день через стартовый городок прошли 123 участника. Ребята имели возможность «посмотреть на других и показать себя», закрепить навыки в ориентировании, а «первопроходцы» в группе OPEN – познакомиться с двухцветной призмой контрольного пункта и компасом.

Дистанции для каждой возрастной группы были индивидуальные, соперники – достойные. В соревнованиях принимали участие воспитанники - члены сборной Могилевской области по спортивному ориентированию, педагогов дополнительного образования Ирины Сергеевны Соколовой и Любови Владимировны Корзун. Так же высокие результаты показали воспитанники Ольги Сергеевны Чайцыной, Александра Николаевича Акулича и Кирилла Владимировича Кейзерова.

1 Место:

Группа Женская Мужская 10 Коваленко Екатерина Логинов Сергей 12 Корзун Алиса Кулевский Павел 14 Петрова Екатерина Кобыляк Антон 16 Прокопчик Валерия Анищенко Алексей 18 Дивак Егор 21 Студнева Анастасия Амеличкин Василий 41+ Малевич Вячеслав

2 Место:

Группа Женская Мужская 10 Ткачёва Маргарита Бобков Александр 12 Маленок Людмила Залеский Глеб 14 Толкачева Надежда Толкачев Андрей 16 Шиян Александра Толкачев Илья 21 Корзун Любовь Акулич Александр 41+ Климович Виталий

3 Место:

Группа Женская Мужская 10 Асьмак София Русецкий Владимир 12 Кричко Ксения Дендобренко Владислав 14 Бунегина Влада Костылев Максим 16 Дудаль Дарья Котунов Владислав 21 Пименовская Марина Ерманок Вадим 41+ Баринов Константин

Елена КАСПАРОВА, педагог-организатор ЦТКиЭ