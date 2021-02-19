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В Ленинском районе выбрали «Мисс и мистер БГМК»

В четверг, 18 февраля, в Ленинском районе города выбрали «Мисс и мистер БГМК».

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В Ленинском районе выбрали «Мисс и мистер БГМК»

/Будет дополнено/.

Фото Виктора Чабана.

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