В Латвии с 6 декабря введут обязательное тестирование на коронавирус на рабочем месте
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В Латвии с 6 декабря вводят обязательное COVID-тестирование сотрудников, которые контактируют во время работы с другими людьми. Об этом пишет БЕЛТА.
ПЦР-тест работникам подобных профессий нужно будет сдавать дважды в неделю. Причем делать это придется и тем, кто вакцинировался против коронавируса. Новое правило не коснется сотрудников, работающих удаленно или в полностью закрытых от других людей помещениях.
Сообщается, что тесты в основном будут оплачиваться государством.
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