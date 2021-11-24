В Латвии с 6 декабря введут обязательное тестирование на коронавирус на рабочем месте

В Латвии с 6 декабря вводят обязательное COVID-тестирование сотрудников, которые контактируют во время работы с другими людьми. Об этом пишет БЕЛТА.

ПЦР-тест работникам подобных профессий нужно будет сдавать дважды в неделю. Причем делать это придется и тем, кто вакцинировался против коронавируса. Новое правило не коснется сотрудников, работающих удаленно или в полностью закрытых от других людей помещениях.

Сообщается, что тесты в основном будут оплачиваться государством.