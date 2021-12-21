В Ламбово горел дом
15 0
21 декабря в 5 утра спасателям поступило сообщение от местной жительницы о пожаре жилого дома в деревне Ламбово Бобруйского района.
По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение дачного дома, кровля обрушилась, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри никого нет.
Работники МЧС справились с пожаром, не дав пламени распространиться на соседние строения. В результате пожара уничтожены кровля и перекрытие по всей площади, повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается
Пострадавших нет.
МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара немедленно покидайте место ЧС и звоните спасателям по телефону 101 или 112. Берегите себя.
Евгений Товстик
также
-
В Ламбово горел дом
-
Почти бьюти-новость. 13 тонн осветляющей пудры для волос пытались провезти контрабандой
-
Парогенераторы стоимостью около Br6 тыс. изъяли у бобруйчанина
-
Житель Осиповичей хранил в гараже почти 300 литров спиртосодержащей жидкости
-
Работники МЧС спасли лошадь