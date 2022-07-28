В лагере «Мечта» провели эстафету безопасности

Очередное мероприятие в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» прошло в детском оздоровительном лагере «Мечта».

Спасатели организовали и провели эстафету безопасности, где ребята могли испытать свою ловкость в игре «Эвакуация», потушили «пожар» в «Пожарном хоккее», вспомнили, что необходимо взять с собой при посещении леса и наладили водоснабжение для успешной ликвидации «возгорания». Одним из самых сложных, но не менее полезных испытаний стало установка автономного пожарного извещателя. Ребята убедилась, что установка АПИ – это совсем не хитрое дело, с которым за 5 минут может справится даже ребенок, обезопасив себя и своих близких.

А для совсем юных воспитанников лагеря работники МЧС провели викторину безопасности и организовали показ мультфильмов МЧС «Волшебная книга» и «Спецотряд 112». Мальчишки и девчонки зарядились позитивом и освежили знания по безопасности. Помните, что безопасность детей – работа взрослых.