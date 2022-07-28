Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

В лагере «Мечта» провели эстафету безопасности

35 0

В лагере «Мечта» провели эстафету безопасности

Очередное мероприятие в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» прошло в детском оздоровительном лагере «Мечта».

Спасатели организовали и провели эстафету безопасности, где ребята могли испытать свою ловкость в игре «Эвакуация», потушили «пожар» в «Пожарном хоккее», вспомнили, что необходимо взять с собой при посещении леса и наладили водоснабжение для успешной ликвидации «возгорания». Одним из самых сложных, но не менее полезных испытаний стало установка автономного пожарного извещателя. Ребята убедилась, что установка АПИ – это совсем не хитрое дело, с которым за 5 минут может справится даже ребенок, обезопасив себя и своих близких.

А для совсем юных воспитанников лагеря работники МЧС провели викторину безопасности и организовали показ мультфильмов МЧС «Волшебная книга» и «Спецотряд 112». Мальчишки и девчонки зарядились позитивом и освежили знания по безопасности. Помните, что безопасность детей – работа взрослых.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »