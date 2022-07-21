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Профилактика

В лагере «Бобренок» прошла акция «Каникулы без дыма и огня!» с участием спасателей Бобруйска

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В лагере «Бобренок» прошла акция «Каникулы без дыма и огня!» с участием спасателей Бобруйска

Ребятам в ходе беседы на помнили про основные правила безопасности. Так, работники МЧС заострили внимание на посещении лесов и напомнили, что для безопасной прогулки необходимо ярко и защищенно одеться и взять с собой спички, бумагу, воду, заряженный гаджет. А так как многие лето проводят дома или у бабушки не лишне было напомнить быть крайне осторожными с электроприборами, газовой плитой, не баловаться с огнем, не играть на подоконниках, быть внимательным на игровых площадках и вблизи дорог.

Особе внимание водоемам. Спасатели напомнили – игры на воде запрещены! Тем более опасно бывать на водоемах в одиночку, прыгать с обрывов, плавать на речке на надувных плавсредствах, баловаться и заплывать за буйки. Также ребятам показали мультфильмы «Волшебная книга», а самым активным вручили призы и пожелали безопасных каникул.

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