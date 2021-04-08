В кризисном для турсферы 2020 году со стороны государства была оказана поддержка ряду турпредприятий Могилевской области

По вопросам оказания поддержки туристической отрасли в период пандемии директор ГКУП «Могилевоблтурист» Карпенко Елена Александровна сообщает:

«В кризисном для туристической сферы 2020 году со стороны государства была оказана поддержка ряду турпредприятий области.

Согласно пункту 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 г. № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» была предоставлена субсидия для осуществления доплат работникам до величины минимальной заработной платы. Я довела информацию об Указе через социальные сети до туристических организаций.

После обращения турпредприятий в горрайисполкомы помощь была оказана однократно за июнь — июль 2020 года.

Также благодаря управлению спорта и туризма Могилевского облисполкома, при поддержке финансового управления Могилевского облисполкома, ОАО «АСБ «Беларусбанк» была оказана существенная поддержка ГКУП «Могилевоблтурист» по кредитованию предприятия на 6 месяцев с ноября 2020 по май 2021 года на заработную плату и аренду помещения» на сумму 23,3 тысячи рублей.

Также следует отметить, что по информации начальника управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Новикова Сергея Валентиновича:

«В Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь направлен проект Закона Республики Беларусь «О туризме».

В числе основных нововведений данного проекта планируется предусмотреть: