В Кричевском районе работница похищала с зерносклада зерно и удобрения

Правоохранители выявили еще один факт хищения в сфере АПК. На этот раз – работницей сельскохозяйственной организации Кричевского района.

В ходе осмотра территории домовладения 55-летней жительницы деревни Лобковичи сотрудники милиции обнаружили в сарае 423 кг зерна овса, ячменя и пшеницы, 102 кг различных удобрений. Женщина пояснила, что зерно и удобрения систематически похищала с территории зерносклада, на котором работала.

По данному факту проводится проверка.