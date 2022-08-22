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Происшествия

В Кричевском районе работница похищала с зерносклада зерно и удобрения

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В Кричевском районе работница похищала с зерносклада зерно и удобрения

Правоохранители выявили еще один факт хищения в сфере АПК. На этот раз – работницей сельскохозяйственной организации Кричевского района.

В ходе осмотра территории домовладения 55-летней жительницы деревни Лобковичи сотрудники милиции обнаружили в сарае 423 кг зерна овса, ячменя и пшеницы, 102 кг различных удобрений.Женщина пояснила, что зерно и удобрения систематически похищала с территории зерносклада, на котором работала.

По данному факту проводится проверка.

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