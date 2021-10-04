В Краснопольском районе на пожаре спасен пенсионер

03.10.2021 в 23-23 в ЦОУ Краснопольского РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 3 этаже жилого дома в д.Сидоровка Краснопольского района.

По прибытии к месту вызова из квартиры на 3 этаже шел дым. Со слов соседей, внутри находится человек.

Хозяин Ж., 1956 г.р., пенсионер, проживает один.

Работники МЧС - командир отделения ПАСЧ-1 Краснопольского РОЧС Александр Зносенко, командир отделения Андрей Юрасев, старший пожарный Павел Храмко - на полу в кухне обнаружили и вынесли на свежий воздух хозяина квартиры. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Краснопольская центральная районная больница» с диагнозом «отравление продуктами горения», состояние тяжелое.

В результате пожара поврежден диван и постельные принадлежности, закопчено имущество в квартире.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

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