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Фотофакт

В краеведческом музее Бобруйска аншлаг

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В краеведческом музее Бобруйска аншлаг

Напомним, что музеи города в праздничный день принимают посетителей бесплатно. Ажиотаж ближе к полудню создали участники квеста "Эстафета памяти". Бобруйский краеведческий музей стал конечной точкой интлектуального батла бобруйчан всех возрастов и уровня подготовки. Как отметила директор музея Наталья Артемчик, дипломом наградили каждую команду-участника, кто смог добраться до финала. Как признались сами участники - это было весело, познавательно и, безусловно, важно.

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