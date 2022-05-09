В краеведческом музее Бобруйска аншлаг
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Напомним, что музеи города в праздничный день принимают посетителей бесплатно. Ажиотаж ближе к полудню создали участники квеста "Эстафета памяти". Бобруйский краеведческий музей стал конечной точкой интлектуального батла бобруйчан всех возрастов и уровня подготовки. Как отметила директор музея Наталья Артемчик, дипломом наградили каждую команду-участника, кто смог добраться до финала. Как признались сами участники - это было весело, познавательно и, безусловно, важно.
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