В космос хотят впервые отправить людей с ограниченными возможностями

Поиск потенциального астронавта с ограниченными возможностями будет проходить совместно с основным набором. В отборе будет принимать участие Международный паралимпийский комитет.

"Буду предельно ясным: мы не ищем космического туриста с инвалидностью", - рассказал директор программы по робототехнике и пилотируемым космическим полетам ESA Дэвид Паркер .

"Чтобы быть совсем точным, этот человек совершит значимый космический полет. Успешный кандидат будет заниматься научными исследованиями и принимать участие в обычной работе Международной космической станции", - добавил Паркер.

"Это не история про токенизм, мы должны будем оправдать ожидания не только наших спонсоров, но и всех остальных, включая людей с инвалидностью, продемонстрировать, что мы делаем что-то значимое для каждого из нас", - добавил он.

На данном этапе принять участие в проекте смогут претенденты с определенными физическими ограничениями: люди низкого роста (130 см и ниже), кандидаты с дефектами ног, включая отсутствие одной или обеих ног, отсутствием стопы или с разной длинной ног. Авторы проекта надеются со временем расширить список кандидатов, включив туда людей с другими формами инвалидности.

Прошедшие отбор кандидаты не сразу полетят в космос: для начала они примут участие в специальном проекте, чтобы определить дополнительные меры безопасности и технической поддержки для людей с ограниченными возможностями во время полетов.

Таким образом инициаторы программы хотят оптимизировать условия полета, которые позволят параастронавтам осваивать космос наравне с другими астронавтами в будущем.