В консолидированный бюджет Могилевской области за 11 месяцев поступило более Br1,5 млн

В январе-ноябре текущего года в бюджет Могилевской области поступило Br1 млн 645,9 тыс. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на Br186,1 млн или на 12,7% в фактическом исчислении, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Так, наибольшие суммы составили поступления подоходного налога – Br624,3 млн или 37,9%, налога на добавленную стоимость – Br318,4 млн (19,3%), налога на прибыль – Br180 млн (10,9%), акцизов – Br72,5 млн (4,4%), налога при упрощенной системе налогообложения – Br63,5 млн (3,9%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», ЗАО «Завод полимерных труб», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», ОАО «Белшина». Удельный вес их платежей составил 19,8% общих поступлений.