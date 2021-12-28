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Экономика

В консолидированный бюджет Могилевской области за 11 месяцев поступило Br1,46 млрд

БЕЛТА 20 0

В консолидированный бюджет Могилевской области за 11 месяцев поступило Br1,46 млрд

Почти Br1,46 млрд поступило за 11 месяцев в консолидированный бюджет Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога - почти Br530 млн (36,2% от всех поступлений), налога на добавленную стоимость - более Br187 млн (12,8%), налога на прибыль - около 140 млн (9,5%), акцизов - почти Br76 млн (5,2%), налога при упрощенной системе налогообложения - Br70,8 млн (4,8%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области, на долю которых приходится 20% общих поступлений, вошли РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ЛВЗ", ЗАО "Бобруйский бровар", ООО "Кронохем", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", РУП "Могилевоблгаз", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт", ЗАО "Завод полимерных труб", СООО "Оазис Груп".

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