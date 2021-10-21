В конкурсе «Познай Беларусь» могут участвовать бобруйчане

В конкурсе «Познай Беларусь» приглашают принять участие жителей Могилевщины. Об этом сообщили в Могилевском горисполкоме.

XIX Республиканский туристический конкурс «Познай Беларусь» проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму и призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма в Республике Беларусь, консолидировать усилия государственных органов, организаций, физических лиц, занятых в индустрии туризма для создания имиджа Беларуси как страны благоприятной для туризма, а также поощрять достижения туристической индустрии.

В конкурс включено 13 номинаций:

«Я познаю Беларусь»;

«Экскурсовод года»;

«Туристическая компания года»;

«Средство размещения года»;

«Санаторий года»;

«Агроэкоусадьба года»;

«Материал года»;

«Музей года»;

«Проект экологического туризма»;

«Лучший объект промышленного туризма»;

«Лучший виртуальный проект»;

«Лучшее мероприятие событийного туризма»;

«Мой родны кут».

Участниками конкурса могут быть юридические, в том числе индивидуальные предприниматели, и физические лица, например в номинации «Я познаю Беларусь» – это конкурс фото о туристических объектах Беларуси, в номинации «Мой родный кут» –конкурс литературных, живописных и фото работ. Принимать участие можно сразу в нескольких номинациях конкурса.

Положение о конкурсе и формы заявок размещены на сайте Национального агентства по туризму: www.belarustourism.by.

Срок подачи заполненных заявок – до 5 ноября текущего года.

Победителю номинации конкурса вручается диплом лауреата и памятный знак конкурса. При его согласии оказывается информационно-имиджевая поддержка на сайте Национального агентства по туризму в глобальной компьютерной сети Интернет в течение одного года после подведения итогов конкурса.