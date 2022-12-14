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В Конгресс США внесен законопроект о запрете соцсети TikTok

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В Конгресс США внесен законопроект о запрете соцсети TikTok

Проект закона, которым предусматривается введение запрета на работу популярной соцсети TikTok на территории Соединенных Штатов, внесен в нижнюю и верхнюю палаты американского Конгресса, сообщает ТАСС.

Кроме запрета на работу TikTok в документе также предусматривается возможность введения ограничительных мер в отношении медиакомпаний, которые находятся под контролем Китая, Российской Федерации, Кубы, Ирана, КНДР и Венесуэлы.

По мнению конгрессменов, законопроект направлен на защиту граждан США от угроз со стороны "ряда враждебных государств". В частности, указывается, что недружественные США страны могут использовать соцсети для воздействия на американское общество или осуществления слежки.

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