В комитете по труду, занятости и соцзащите Могилевского облисполкома рассказали, какие льготы, права и гарантии предоставляет государство людям с инвалидностью

3 декабря отмечается День инвалидов Республики Беларусь и Международный день людей с ограниченными физическими возможностями. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек, или около 15% населения мира, имеет ту или иную форму инвалидности. Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, принятую Генассамблеей ООН, 18 октября 2016 года. В настоящее время в стране осуществляется Национальный план действий по реализации положений Конвенции на 2017-2025 годы.

По данным комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома, сегодня в регионе проживает более 62,5 тыс. инвалидов,из них порядка 3,3 тыс. - дети-инвалиды в возрасте до 18 лет. Это люди, которым государство уделяет большое внимание.

Как рассказали собеседники, льготы, права и гарантии предоставляются в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».

Граждане с инвалидностью реализуют свои права на государственные социальные льготы, права и гарантии на основании удостоверения инвалида, выдаваемого медико-реабилитационными экспертными комиссиями, согласно приложению 6, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2007 г. № 1738 «Об утверждении Положения о порядке представления документов, на основании которых осуществляется реализации права на государственные социальные льготы, права и гарантии отдельным категориям граждан».

В соответствии с Законом инвалиды I и II группы имеют право на:

90-процентную скидку от стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, а с хирургическими заболеваниями – также перевязочных материалов (при наличии соответствующего медицинского заключения) в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь;

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия изнитрид-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту жительства;

бесплатное либо льготное обеспечение техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации (Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, Положение о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите, утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722) в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Беларусь, (обеспечение средствами реабилитации осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите местных исполнительных и распорядительных органов и (или) государственными организациями здравоохранения бесплатно (на льготных условиях) на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии государственной организации);

первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) (для неработающих инвалидов), (лица, сопровождающие инвалидов I группы в санаторно-курортные или оздоровительные организации, обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение или оздоровление бесплатно (без лечения) при условии, что необходимость в таком сопровождении подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения);

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах городских линий, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в метрополитене, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, независимо от места жительства, а проживающие на территории сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами, поселков городского типа, являющихся территориальными единицами (в случае, если они являются административными центрами районов), городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами, – также на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в пределах границ района по месту жительства (также для лица, сопровождающего инвалида I группы);

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси (также для лица, сопровождающего инвалида I группы);

50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение, пользование лифтом, вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных отходов) по установленным законодательством тарифам в пределах утвержденных норм потребления, а проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных законодательством для продажи населению (для инвалидов, не имеющих трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с инвалидами I или II группы и (или) с неработающими пенсионерами, достигшими возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях).

Инвалидам III группы указанным Законом предоставлено право на 50-процентную скидку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь, для лечения заболевания, приведшего к инвалидности.

Детям-инвалидамв возрасте до 18 лет указанным Законом предоставлено право на:

бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь;

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту жительства, а также право на обеспечение иными техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Беларусь;

первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний)(также для лица, сопровождающегодетей-инвалидов в возрасте до 18 лет);

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах городских линий, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в метрополитене, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, независимо от места жительства, а проживающие на территории сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами, поселков городского типа, являющихся территориальными единицами (в случае, если они являются административными центрами районов), городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами, - также на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в пределах границ района по месту жительства;

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси.

Виды материальной поддержки

Нуждающимся в социальной поддержке гражданам может быть предоставлена материальная поддержка в виде государственной адресной социальной помощи (ГАСП) и материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Вопросы предоставления населению ГАСП регулируются Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной помощи».

ГАСП может предоставляться в виде ежемесячного и единовременного социальных пособий.

Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за помощью, по объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала (далее – критерий нуждаемости). С 01.11.2020 критерий нуждаемости составляет 258,11 рубля. Размер ежемесячного социального пособия составляет положительную разность между критерием нуждаемости и среднедушевым доходом семьи и пересчитывается при увеличении критерия нуждаемости. Предоставляется такое пособие на период до 6 месяцев.

По решению комиссии ежемесячное социальное пособие может быть предоставлено на период более 6 месяцев (но не более 12 месяцев):

одиноким инвалидам I и II группы;

неполным семьям, в которых родитель осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей (ребенка), в которых оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим) в полной семье либо единственный родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются инвалидами I или II группы, а также, если один из родителей в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством;

многодетным семьям.

Единовременное социальное пособие предоставляется семьям при наступлении трудной жизненной ситуации и условии, что их среднедушевой доход не превышает 150 процентов критерия нуждаемости. С 01.11.2020 150% критерия нуждаемости составляет 387,17 рубля.

Наличие трудной жизненной ситуации, дающей право на предоставление единовременного социального пособия, подтверждается документально и (или) устанавливается специальной комиссией на основании акта обследования. Размер такого пособия в зависимости от трудной жизненной ситуации, в которой находится семья, составляет до 10 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Социальное обслуживание

Оказание социальных услуг регулируются Законом Республики Беларусь «О социальном обслуживании».

В каждом административном районе области функционирует территориальный центр социального обслуживания населения, деятельность которых направлена на организацию и оказание нуждающимся гражданам социальных услуг в формах стационарного, полустационарного, нестационарного, срочного социального обслуживания, социального обслуживания на дому.

Территориальные центры предоставляют различные виды социальных услуг (социально-бытовые, социально-реабилитационные, социально-посреднические, услуги сиделки, услуги сопровождаемого проживания и другие) в соответствии с перечнем бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1218 «О некоторых вопросах оказания социальных услуг»).

Условия предоставления территориальными центрами социальных услуг, входящих в перечень в пределах установленных норм и нормативов, зависят от материального положения и состава семьи нетрудоспособного гражданина (Инструкция о порядке и условиях оказания социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2013 г. № 11).

Оказание социальных услуг осуществляется территориальными центрами на основании письменного заявления и договора оказания социальных услуг, заключенного между гражданином (его законным представителем), с одной стороны, и территориальным центром, с другой стороны (пункт 3 Инструкции), при наличии у гражданина медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний, подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья (Перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, утвержденный постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.01.2013 № 3/4).

Услуги сиделки предполагают осуществление ухода за гражданами, имеющими резко выраженное ограничение способности к самообслуживанию и передвижению, действия по поддержанию их жизнедеятельности.

Услуги почасового ухода за детьми (услуга няни) предоставляется семьям, воспитывающим ребенка-инвалида (детей-инвалидов), двоих и более детей, родившихся одновременно, а также семьям, в которых оба родителя – мать (мачеха), отец (отчим) – либо родитель в неполной семье являются инвалидами Iили II группы. Данная услуга не предоставляется, если ребенок (ребенок-инвалид) является воспитанником учреждения, обеспечивающего получение дошкольного образования; ребенок-инвалид является воспитанников учреждения образования (за исключением получения образования на дому); предоставляются услуги в форме полустационарного социального обслуживания, а также услуги социальной передышки; уход за ребенком-инвалидом осуществляет другое лицо, не являющееся родителем, с получением пособия по уходу.

В каждом центре функционирует отделение дневного пребывания для инвалидов, которое предназначено для оказания инвалидам, в том числе выпускникам центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, консультационно-информационных, социально-бытовых, социально-педагогических, социально-посреднических и социально-реабилитационных услуг.

Кроме того, в отделениях сопровождаемого проживания инвалидам в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или индивидуальной программы реабилитации оказываются услуги помощника по сопровождению, ассистента, переводчика жестового языка.

В рамках реализации государственного социального заказа в г. Могилеве функционирует центр приема-передачи сообщений в экстренные службы от лиц с нарушениями слуха.

Транспортные услуги «социальное такси» предоставляются в г. Бобруйске – инвалидам-колясочникам, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при III и IV степени утраты здоровья и лицу, сопровождающему инвалида, в г. Могилеве – инвалидам-колясочникам, а также лицам их сопровождающим, зарегистрированным в г. Могилеве.

По вопросам разъяснения социальных льгот, прав и гарантий, оказания материальной поддержки, социальных услуг необходимо обращаться в органы по труду, занятости и социальной защите, территориальные центры по месту жительства.

Гарантии людям с инвалидностью в пенсионном законодательстве

В соответствии с пенсионным законодательством трудовые пенсии по инвалидности назначаются в следующих размерах: инвалидам I группы – 75 %, инвалидам II группы – 65 %, инвалидам III группы – 40 % среднемесячного заработка, который они получали перед обращением за пенсией, и откорректированного в связи с ростом средней заработной платы работников в республике.

Инвалидам I группы к пенсии устанавливается надбавка на уход – 100 % минимального размера пенсии по возрасту, что составляет в настоящее время 65,53 руб.

Гражданам, не имеющим права на трудовую пенсию по инвалидности, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет назначается социальная пенсия, размер которой исчисляется в процентах от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения: инвалидам I группы – 110 % (283,92 руб.), II группы с детства – 95 % (245,20 руб.), II группы – 85 % (219,39 руб.), III группы – 75 % (193,58 руб.); детям-инвалидам при первой степени утраты здоровья – 80 % (206,49 руб.), второй – 85 % (219,39 руб.), третьей – 95 % (245,20 руб.), четвертой –

110 % (283,92 руб.).

Пенсия по возрасту инвалидам с детства, а также родителям, воспитывавшим детей-инвалидов не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, назначается на 5 лет ранее общеустановленного пенсионного возраста. При этом для них снижены требования к продолжительности страхового стажа до 5 лет.

Пенсия по возрасту инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно, дополнительно увеличивается на 50 % минимального размера пенсии по возрасту.

Периоды осуществления ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом 1 группы засчитывается в стаж работы для исчислении размера пенсии.

С 1 января 2021 г. вступят в действие нормы Указа Президента Республики Беларусь от 18 мая 2020 г. № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», касающиеся вопросов пенсионного обеспечения. Так, уменьшается страховой стаж, требуемый для назначения трудовой пенсии по возрастугражданам, которые до достижения общеустановленного пенсионного возраста являлись инвалидами I или II группыболее 10 лет – на 6 месяцев за каждый полный годнахождения на инвалидности; при нахождении на инвалидности более 21 года – до 5 лет. Одновременно со снижением страхового стажа уменьшается продолжительность общего стажа работы для женщин – с 20 до 15 лет, для мужчин – с 25 до 20 лет.

Указом увеличен размер социальной пенсии до 130 процентов бюджета прожиточного минимума пенсионера для родителей, осуществлявших уход не менее 20 лет за детьми-инвалидами с третьей и (или) четвертой степенью утраты здоровья и которые впоследствии признаны инвалидами с детства I группы. С января размер данной пенсии составит 253,70 рубля. В настоящее время размер социальной пенсии таким родителям составляет 129,06 рубля (50 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения).