В Колодищах стая бродячих собак на глазах у прохожих загрызла косулю
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В Колодищах стая бездомных собак на глазах у прохожих до смерти загрызла косулю. Видео сняли жители агрогородка. Все происходило рядом с дорогой, недалеко находятся жилые дома.
Как рассказали местные жители, их давно атаковали псы. Родители стали бояться отпускать детей одних в школу и уже обратились в специальную службу для отлова животных.
О том, как жители Колодищ уживаются с бродячими собаками и как борются с ними, расскажут 20 января в итоговой программе "Зона Х".
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