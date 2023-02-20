В колледже им.А.Е.Ларина пройдут региональные отборы на конкурс профмастерства

В Беларуси проходят региональные отборы на Республиканский конкурс профессионального мастерства, лучших в ряде компетенций определят на этой неделе в Витебском, Могилевском, Гродненском регионах, а также в столице. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Полоцкий колледж Витебского государственного университета им.П.М.Машерова 21 февраля станет площадкой регионального отбора в компетенции "Дошкольное образование". Там же 23 февраля пройдут соревнования в компетенции "Начальное образование". Также 21 и 22 февраля в Витебском государственном техническом колледже состоится конкурс в компетенции "Кирпичная кладка".

"Насыщенная конкурсная программа запланирована в Могилевской области. Так, 21 и 22 февраля в Мстиславском государственном строительном колледже пройдет отбор в компетенции "Кирпичная кладка". В эти же дни в Могилевском государственном технологическом колледже состоится отбор в компетенции "Кондитерское искусство". А 22 февраля в Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий состоится отбор в компетенции "Ресторанный сервис". Далее 23 февраля Могилевский государственный политехнический колледж примет соревнования в компетенциях "Токарные работы на станках с ПУ" и "Фрезерные работы на станках с ПУ". В Могилевском государственном технологическом колледже 24 февраля пройдет отбор в компетенции "Визуальный мерчандайзинг". Эстафету продолжит Социально-гуманитарный колледж Могилевского государственного университета им.А.А.Кулешова, где 24 февраля пройдет конкурсный отбор в компетенции "Дошкольное образование". В этот же день в Бобруйском государственном колледже им.А.Е.Ларина пройдут соревнования в компетенции "Производство мебели", - проинформировали в ведомстве.

В Гродненском государственном колледже бытового обслуживания населения сегодня проходит региональный отбор в компетенции "Парикмахерское искусство". Гродненский государственный колледж отраслевых технологий 23 и 24 февраля примет отборы в компетенциях "Кулинарное искусство", "Ресторанный сервис" и "Кондитерское искусство". В эти же дни в Гродненском государственном колледже строительных технологий состоится отбор в компетенции "Сварочные работы".

"В Минском государственном колледже технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания 20 и 21 февраля проходит отбор в компетенции "Столярное дело". Индустриально-педагогический колледж 21 и 22 февраля принимает конкурс в компетенции "Сварочные технологии". В Минском государственном колледже инновационных строительных технологий им.И.М.Жижеля 22 и 23 февраля состоятся соревнования в компетенции "Производство мебели". В эти же дни Минский государственный колледж индустрии моды станет местом проведения отбора в компетенции "Технология моды". В Минском государственном колледже цифровых технологий 23 и 24 февраля пройдет конкурс в компетенции "Электроника", - рассказали в пресс-службе Минобразования.