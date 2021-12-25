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Спорт

В клубе по месту жительства «Авиатор» прошли показательные выступления по тхэквондо

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В клубе по месту жительства «Авиатор» прошли показательные выступления по тхэквондо

Мальчики и девочки занимаются всего четыре месяца как на базе клуба сформировалось объединение «Тхэквондо». Педагог дополнительного образования, обладатель черного пояса по тхэквондо Людмила Гринько, вложила в этих деток свою душу и уже сегодня они могли похвастаться перед родителями своими достижениями. Юные спортсмены не только показали спарринги, но и удивили гостей ударами по доскам, которые разлетались от точных и сильных ударов. Даже хрупкие девочки ребром кисти руки разбивали их. Родители были горды своими детьми и их успехами.

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