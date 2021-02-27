27 февраля в клубе "Авиатор" состоялась матчевая встреча по гиревому спорту. Приветствовали гостей великолепными песнями учащиеся объединения "Конфетти". Гостями стали спортсмены из г. Кличев, аграрно-экономического колледжа, БГТЭПТК'а, БГСПТК'а, а также чемпион мира по гиревому спорту клуба "Авиатор" - Олег Цирибко.

Спонсорами выступили депутат местных советов Владимир Свиридов и председатель бобруйского отделения спецназа белорусской ассоциации Дмитрий Свирид.

По итогам соревнования места распределились следующим образом: