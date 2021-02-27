27 февраля в клубе "Авиатор" состоялась матчевая встреча по гиревому спорту. Приветствовали гостей великолепными песнями учащиеся объединения "Конфетти". Гостями стали спортсмены из г. Кличев, аграрно-экономического колледжа, БГТЭПТК'а, БГСПТК'а, а также чемпион мира по гиревому спорту клуба "Авиатор" - Олег Цирибко.
Спонсорами выступили депутат местных советов Владимир Свиридов и председатель бобруйского отделения спецназа белорусской ассоциации Дмитрий Свирид.
По итогам соревнования места распределились следующим образом:
- 1- е место в командном зачёте "Авиатор";
- 2-е место команда г.Кличев;
- 3-е - аграрно-экономический колледж.
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