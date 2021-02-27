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Спорт

В клубе “Авиатор” состоялась матчевая встреча по гиревому спорту

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В клубе “Авиатор” состоялась матчевая встреча по гиревому спорту

27 февраля в клубе "Авиатор" состоялась матчевая встреча по гиревому спорту. Приветствовали гостей великолепными песнями учащиеся объединения "Конфетти". Гостями стали спортсмены из г. Кличев, аграрно-экономического колледжа, БГТЭПТК'а, БГСПТК'а, а также чемпион мира по гиревому спорту клуба "Авиатор" - Олег Цирибко.

Спонсорами выступили депутат местных советов Владимир Свиридов и  председатель бобруйского отделения спецназа белорусской ассоциации Дмитрий Свирид.

По итогам соревнования места распределились следующим образом:

  • 1- е место в командном зачёте "Авиатор";
  • 2-е место команда г.Кличев;
  • 3-е - аграрно-экономический колледж.
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