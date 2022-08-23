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Происшествия

В Кличевском районе 18-летний парень угнал микроавтобус

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В Кличевском районе 18-летний парень угнал микроавтобус

Владелец автомастерской агрогородка Бацевичи в Кличевском районе обратился в милицию, сообщив об угоне микроавтобуса.

Как сообщили в УВД облисполкома, через несколько часов оперативниками уголовного розыска автомобиль был обнаружен недалеко от агрогородка: он застрял в колее проселочной дороги с пробитым колесом. Подозреваемым оказался 18-летний местный житель.

- Ночью молодой человек, проходя мимо автомастерской, где ранее работал, обратил внимание на знакомый микроавтобус, принадлежавший владельцу автосервиса. Зная, как его можно завести без ключей, он беспроблемно угнал транспортное средство. Однако, не справившись с управлением на проселочной дороге, он забуксовал, и, бросив автомобиль, вернулся домой пешком, - отметили в ведомстве.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

 

mogilevnews.by

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