В Китае зафиксировали два землетрясения

Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала 7 февраля два землетрясения на территории Китая. Первое из них было магнитудой 4,7, а второе – магнитудой 4,2, сообщает ТАСС.



Отмечается, что первые толчки были зафиксированы в 08:46 по времени Астаны (05:46 по минскому). Эпицентр землетрясения находился в 375 км к северо-востоку от Алматы на территории Китая. Сейсмологи Казахстана определили, что очаг залегал на глубине 15 км.

Второе землетрясение было зафиксировано уже в 12:28 по времени Астаны (09:28 по минскому). Эпицентр находился в 613 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

СБ