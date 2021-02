В Китае одобрены еще две вакцины от коронавируса

Государственное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств КНР одобрило для широкого использования еще две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанные компанией CanSino Biologics и Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов, сообщается на сайте ведомства.

"Государственное управление лекарственных средств одобрило регистрацию новой вакцины, инактивированной коронавирусом (клетки Vero), от Sinopharm Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd. и первую рекомбинантную вакцину против коронавируса (аденовирусный вектор типа 5) компании Cansino Biotech Co., Ltd.", - говорится в сообщении.

Ранее подобное разрешение получили инактивированные вакцины компании Sinopharm и Sinovac Biotech.