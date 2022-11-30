В Китае оценили белорусские сыры, масло и мороженое. Поставки этих продуктов уверенно нарастают

Беларусь продает в Китай в основном сухие молочные продукты, но с прошлого года идет значительный прирост поставок отечественных масла, мороженого и сыров. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мария Климова в проекте "По факту: решения Первого" на YouTube-канале БЕЛТА.

Учитывая уровень развития отечественной молочной промышленности и большие объемы производства, Беларусь заинтересована в наращивании экспорта не только в страны СНГ, но и в дальнее зарубежье, особенно на рынки Азии и Китая.

Традиционно востребованными в Китае остаются сухие молочные продукты. В свое время Беларусь успешно реализовала программу переработки молочной сыворотки и производства сухих молочных продуктов. Первоначально были сомнения, надо ли в каждой области делать завод по сушке сыворотки или достаточно будет одного на всю страну. В итоге было принято правильное, выверенное решение организовать такое производство в каждой области. "Сегодня мы видим, что в каждой области востребованы наши сушильные мощности и производства, потому что сухое молоко пользуется повышенным спросом, у него высокая рентабельность на мировых рынках дальнего зарубежья – Индии, Венесуэлы, Пакистана, Китая в первую очередь. Поэтому в этом направлении мы будем дальше развиваться, – обратила внимание Мария Климова. – Сегодня мы уже перерабатываем молочной сыворотки 98,6%. В странах ЕС – 80-85%, в Украине – 30%, России – до 50%. У нас почти вся сыворотка перерабатывается в сухую молочную сыворотку".

"За девять месяцев темп роста поставок сухого обезжиренного молока в Китай составил 153%. Это говорит о том, что наша продукция пользуется высоким спросом не только в ближнем зарубежье, но и в странах Азии. С учетом того, что страны Азии и Китай – это 1,4 млрд населения, или почти 18% населения планеты, и у них потребление молока растет, то это огромный потенциал для дальнейшего развития нашего экспорта, – подчеркнула Мария Климова. – Востребованность сейчас как никогда. Этим пользуются наши предприятия. Они расширяют ассортимент".

Например, в этом и прошлом году Китай продемонстрировал значительный прирост в потреблении белорусских масла, мороженого и сыров. Как пояснила специалист Минсельхозпрода, в основном эти продукты продаются в центральной части страны, в Шанхае, который считается более европеизированным. "Идет смещение культуры потребления продуктов в европейскую сторону. Учитывая урбанизацию и повышение доходов, у нас есть планы осуществлять поставки не только сухого молока и сухой молочной сыворотки, но и продукции с высокой добавленной стоимостью: сыров, масла и мороженого в будущем", – сказала она.

По материалам belta.by.