В Китае нашли деревянные конструкции времен неолита

В Центральном Китае исследователи обнаружили руины нескольких крупномасштабных деревянных конструкций, принадлежащих периоду неолиту. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей археологической группы, ведущей раскопки городища Цзицзяочэн в провинции Хунань.

По мнению экспертов, новое открытие позволит углубить знания о развитии доисторической архитектуры на территории страны.

Городище Цзицзяочэн в уезде Лисянь города Чандэ было открыто в 1978 году. В этом году здесь были обнаружены сооружения из дерева, которые принадлежат к археологическим культурам Цюйцзялин. Площадь самой крупной постройки - более 500 кв. м.

Результаты предварительных анализов показывают, что древесина, использовавшаяся в строительстве этого объекта, датируется периодом между 2800 и 2700 гг. до н.э.