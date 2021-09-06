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В Китае из-за падения автомобиля с обрыва погибли 12 человек

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В Китае из-за падения автомобиля с обрыва погибли 12 человек

12 человек погибли в результате падения автомобиля с обрыва в провинции Аньхой. Информация об этом размещена на портале газеты China Daily, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 5 сентября в уезде Тайху. В пикапе находились 14 человек, большинство из которых работники местной чайной фермы.

Многие находившиеся в машине умерли на месте происшествия, еще один человек скончался в больнице. Двое пострадавших находятся под наблюдением врачей.

Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств аварии. Ведется следствие.

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