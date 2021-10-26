В Китае будут прививать от COVID-19 детей с трех лет

В пяти провинциях Китая будут прививать от СOVID-19 детей в возрасте от 3 до 11 лет. Среди взрослого населения 76% уже прошли полный курс вакцинации, пишет Associated Press.

Расширение кампании вакцинации связано с тем, что некоторые области Китая принимают новые жесткие меры, чтобы попытаться искоренить небольшие вспышки. Ганьсу, северо-западная провинция, сильно зависящая от туризма, закрыла все туристические объекты 25 октября после обнаружения новых случаев COVID-19. Жителям некоторых районов Внутренней Монголии было приказано оставаться дома из-за новой вспышки заболевания COVID-19.

Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что за последние 24 часа выявлено 35 новых случаев местной передачи инфекции, четыре из них - в Ганьсу. Еще 19 случаев обнаружены в регионе Внутренней Монголии, а другие были зафиксированы в разных частях страны.

Согласно данным, наиболее широко используемые в Китае вакцины Sinopharm и Sinovac показали эффективность в предотвращении тяжелых заболеваний и передачи вируса.

В июне Китай одобрил две вакцины - Sinopharm из Пекинского института биологических продуктов и Sinovac - для детей в возрасте от 3 до 17 лет, но вакцинация проводилась только детям от 12 лет и старше. В августе регулирующие органы одобрили еще одну - Sinopharm из Уханьского института биологических продуктов.

После того как вакцины были одобрены для детей в Китае, иностранные правительства начали делать прививки детям в своих странах. В Камбодже применяют вакцины как Sinovac, так и Sinopharm детям 6-11 лет. Регулирующие органы Чили одобрили вакцину Sinovac для детей в возрасте от 6 лет. В Аргентине одобрили вакцину Sinopharm для детей в возрасте от 3 лет.