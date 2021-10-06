Правонарушителем оказался 57-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина едет из магазина домой.
Его освидетельствование показало наличие 1,31 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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mogilevnews.by 86 0
Правонарушителем оказался 57-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина едет из магазина домой.
Его освидетельствование показало наличие 1,31 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.