В Кировском районе в результате ДТП травмирован пассажир

19 декабря в 15:45 в Кировском районе на 76-км а/д Могилев-Бобруйск 22-летний житель Осиповичей, управляя автомобилем Renault, при ослеплении солнцем не снизил скорость и совершил столкновение с остановившемся на обочине автомобилем ВАЗ, после чего съехал в кювет. В результате ДТП 20-летний пассажир ВАЗ получил травмы и был госпитализирован.

Водители! Помните, что при возникновение опасности для движения, вы должны снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства.