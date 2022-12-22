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Происшествия

В Кировском районе в результате ДТП травмирован пассажир

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В Кировском районе в результате ДТП травмирован пассажир

19 декабря в 15:45 в Кировском районе на 76-км а/д Могилев-Бобруйск 22-летний житель Осиповичей, управляя автомобилем Renault, при ослеплении солнцем не снизил скорость и совершил столкновение с остановившемся на обочине автомобилем ВАЗ, после чего съехал в кювет.В результате ДТП 20-летний пассажир ВАЗ получил травмы и был госпитализирован.

Водители! Помните, что при возникновение опасности для движения, вы должны снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства.

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